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Investigación | Programa 1

El ‘descoloque’ de los investigadores con la edad de Momia: de la veteranía de Piqueras a la juventud de Alcaraz

La agilidad de esta máscara sobre el escenario ha roto todos los esquemas del jurado.

El ‘descoloque’ de los investigadores con la edad de Momia

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Momia ha envuelto el escenario de Mask Singer con una energía que nadie esperaba. Lejos de la rigidez que podría sugerir su apariencia, esta máscara se ha movido con una soltura y una agilidad que han dejado a los investigadores completamente descolocados.

¡Menudo ritmo! Momia se ‘viste’ de Álvaro de Luna y quiere ‘Todo contigo’ en Mask Singer

Ruth Lorenzo ha sido la primera en verbalizar el sentimiento general de la mesa al terminar la actuación: “Me ha flipado, pero me ha dejado descolocada”, ha confesado la cantante, admitiendo que el dinamismo de Momia ha echado por tierra sus primeras impresiones.

Boris Izaguirre ha sido el primero en lanzar un nombre de altura al apostar por el exfutbolista Luis Figo, una teoría que Ana Milán ha validado rápidamente comentando que “no está nada mal tirado”. Sin embargo, ella ha preferido seguir su instinto artístico y ha puesto sobre la mesa el nombre del diseñador Lorenzo Caprile.

Abraham Mateo se destapa como Mosca y gana la cuarta temporada de Mask Singer

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El ‘descoloque’ de los investigadores con la edad de Momia

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¡Menudo ritmo! Momia se ‘viste’ de Álvaro de Luna y quiere ‘Todo contigo’ en Mask Singer

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Momia apunta alto con sus primeras pistas en Mask Singer: “He desafiado al tiempo y he batido un récord”

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¿Es cantante? ¿Es internacional? Micrófono siembra todo tipo de dudas en Mask Singer
Investigación | Programa 1

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Actuación | Programa 1

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Pistas | Programa 1

Micrófono sorprende con sus pistas en Mask Singer: artista internacional… ¡y amiga de Woody Allen!

Micrófono pone la nota musical con unas pistas que la colocan como una gran artista del panorama internacional. ¿Quién podrá ser?

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Investigación | Programa 1

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Los investigadores están muy confundidos con la identidad de Loro: sus teorías pasan por un cocinero, un exfutbolista y dos humoristas.

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Ciencia

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