El ‘descoloque’ de los investigadores con la edad de Momia: de la veteranía de Piqueras a la juventud de Alcaraz

Momia ha envuelto el escenario de Mask Singer con una energía que nadie esperaba. Lejos de la rigidez que podría sugerir su apariencia, esta máscara se ha movido con una soltura y una agilidad que han dejado a los investigadores completamente descolocados.

Ruth Lorenzo ha sido la primera en verbalizar el sentimiento general de la mesa al terminar la actuación: “Me ha flipado, pero me ha dejado descolocada”, ha confesado la cantante, admitiendo que el dinamismo de Momia ha echado por tierra sus primeras impresiones.

Boris Izaguirre ha sido el primero en lanzar un nombre de altura al apostar por el exfutbolista Luis Figo, una teoría que Ana Milán ha validado rápidamente comentando que “no está nada mal tirado”. Sin embargo, ella ha preferido seguir su instinto artístico y ha puesto sobre la mesa el nombre del diseñador Lorenzo Caprile.