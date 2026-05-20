Clavel y Abraham Mateo deslumbran con una actuación galáctica en Mask Singer

Si alguien pensaba que la noche no podía ir a más, Clavel y Abraham Mateo se han encargado de dinamitar todas las expectativas. En uno de los momentos más espectaculares a nivel visual de la temporada, el ganador de la anterior edición de ‘Mask Singer’ ha hecho una entrada de película: ha aparecido volando sobre el escenario hasta aterrizar suavemente junto a nuestra máscara floral.

Juntos han interpretado ‘Quiero decirte’, el éxito que Abraham comparte con Ana Mena, regalando a los espectadores una actuación cargada de química, magnetismo y, sobre todo, un despliegue vocal de otra galaxia. La elegancia de Clavel, sumada a la energía arrolladora del artista gaditano, ha creado una atmósfera de concierto de lujo que ha dejado a los investigadores pegados a sus asientos.

La puesta en escena ha sido tan impecable que ha reforzado la teoría de que bajo los pétalos de Clavel se esconde una estrella con mucha experiencia. Ver a la máscara compartir escenario de tú a tú con el último campeón del programa ha sido la prueba definitiva de que este Clavel tiene muchas papeletas para llegar muy lejos.

¡El plató ha vibrado como nunca! No te pierdas este encuentro épico entre el pasado ganador y la máscara que aspira a heredar su trono. ¿Logrará Clavel seguir los pasos de Abraham Mateo hacia la victoria final?

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