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"Ha sacado de mí esa niña que no me permití ser": la experiencia de Vicky Martín Berrocal como Troglodita

La empresaria y diseñadora de moda se ha abierto por completo revelando cómo ha vivido su paso por Mask Singer.

"Ha sacado de mí esa niña que no me permití ser": la experiencia de Vicky Martín Berrocal como Troglodita

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Vicky Martín Berrocal ha sido la tercera clasificada de la quinta edición de Mask Singer. Tras un intenso Primer Asalto, la empresaria y diseñadora de moda se vio obligada a revelar su identidad dejando atrás a su querida Troglodita.

En su charla con Arturo Valls después de deshacerse de una de las máscaras más fiesteras de la edición, Vicky ha asegurado que lo ha pasado muy bien y que "ha sido un regalo". De hecho, ha confesado que esconderse el prehistórico disfraz le ha permitido sacar la niña que llevaba dentro y que nunca se ha dejado proyectar.

Si algo ha dejado claro, es que ha disfrutado de lo lindo y que ha sido una experiencia que jamás olvidará. Vicky ha dejado claro que ha disfrutado a lo grande tanto en el escenario, como en el estudio de grabación.

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