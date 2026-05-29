Mask Singer se despide por todo lo alto: líder de la noche y máximo de temporada en su gran final

Mask Singer: adivina quién canta ha puesto el broche final a una nueva temporada revalidando su fortaleza entre la audiencia. El programa de Antena 3 se despide como líder de la noche de los miércoles con un 13,3% de cuota de pantalla y 877.000 espectadores de media, consolidándose una vez más como una de las grandes apuestas de entretenimiento de la cadena.

A lo largo de la temporada, el formato ha logrado reunir cada semana a 2,3 millones de espectadores únicos, manteniendo el interés de la audiencia gracias a sus sorprendentes máscaras, las investigaciones de los investigadores y las espectaculares revelaciones que han marcado cada gala.

El cierre de temporada llegó con su mejor dato del curso. La gran final de Mask Singer alcanzó un 15,8% de cuota de pantalla, convirtiéndose en la emisión más vista de la temporada y confirmando el respaldo del público a un formato que continúa sorprendiendo edición tras edición. Con este resultado, el programa se despide liderando su franja y reafirmando su posición como uno de los grandes referentes del entretenimiento televisivo.

Antena 3 continúa imbatible en Prime Time, franja estelar en la que también sube al 13,3% cuota, y aumenta a más de 4 puntos la ventaja su competidor directo y a casi +3 puntos sobre la cadena pública (la más alta desde hace dos años) en la banda más atractiva para los anunciantes. Igualmente, revalida su liderazgo en la Sobremesa (17,9%), a casi +10 puntos de su rival, por lo que lidera nuevamente las franjas de mayor consumo, ganando también la Tarde (10,6%).