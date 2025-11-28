Antena 3 LogoAntena3
Victoria conquista el escenario de La Voz con una actuación llena de emoción y elegancia

La talent del equipo de Malú interpretó ‘Por si volvieras’ de Pastora Soler en el escenario en la primera Semifinal.

Celia Gil
Victoria, del equipo de Malú, vuelve a pisar el escenario de La Voz con más fuerza que nunca. La talent, que consiguió su pase directo en los Asaltos, llega a la primera semifinal decidida a entregarse por completo y a conquistar al público que vota desde casa.

Con su interpretación de ‘Por si volvieras’, de Pastora Soler, Victoria ha llenado el plató de emoción, demostrando una vez más su elegancia, sensibilidad y esa voz llena de matices que enamora. Su actuación ha sido una de las más intensas de la noche, reflejando su evolución y el vínculo tan especial que mantiene con su coach.

Una actuación impecable con la que Victoria ha emocionado a Malú. "Es muy complicado hacer eso", ha recalcado la cantante. Su talent la ha conquistado con su autenticidad e inocencia. ¡Revívelo su actuación dándole al play al vídeo de arriba!

“Creo que puedes ganar este concurso”: Yatra lanza la frase que nadie esperaba en La Voz

