Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
LA VOZ: Vota por tu talent favorito del equipo de Malú

Actuación | Primera semifinal

Carisma y magnetismo: Audrey cautiva a los coaches en una noche decisiva de La Voz

Audrey ha brillado con ‘A moment like this’, de Leona Lewis en el escenario de una manera única.

Carisma y magnetismo: Audrey cautiva a los coaches en una noche decisiva de La Voz

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

Audrey vive uno de sus momentos más especiales en el escenario de La Voz y está cada vez más cerca de poder luchar por la victoria de esta edición.

La talent del equipo de Malú, que consiguió una segunda oportunidad al convertirse en botón del arrepentimiento durante las Audiciones a ciegas, ha alcanzado los Directos pisando fuerte y demostrando que su voz tiene el poder de emocionar y llenar cada rincón del plató.

En esta nueva fase, Audrey apostó por ‘A moment like this’, de Leona Lewis, un tema con el que desplegó todo su potencial vocal y su gran capacidad interpretativa. Su actuación fue pura magia y dejó al plató en vilo.

Audrey continúa su camino en La Voz consolidándose como una de las grandes promesas del equipo de Malú. Su entrega, su evolución y su talento la convierten en una de las artistas más completas de esta edición

Al terminar su actuación, Malú ha querido recalcar lo especial que es la voz de Audrey. "Todo el mundo la adora y a todo el mundo le gusta verla cantar", ha puntualizado. ¡Revive su actuación en el vídeo de arriba!

Yatra abandona el plató tras la espectacular actuación de un talent

Yatra abandona el plató de La Voz tras la espectacular actuación de un talent

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Carisma y magnetismo: Audrey cautiva a los coaches en una noche decisiva de La Voz

Carisma y magnetismo: Audrey cautiva a los coaches en una noche decisiva de La Voz

¡Menudo arte! El Gato CHP incendia el plató de La Voz con Camarón

¡Menudo arte! El Gato CHP incendia el plató de La Voz con Camarón

Kimy

Kimy hace vibrar el plató con Lady Gaga y vuelve a sorprender a Yatra: "Es una barbaridad"

Una actuación llena de alma: Cayetano emociona con 'Por amarte así' en La Voz
Actuación | Primera semifinal

Una actuación llena de alma: Cayetano emociona con ‘Por amarte así’ en La Voz

Oihan
Actuación | Primera semifinal

La actuación de Oihan pone al público en pie en la Semifinal de La Voz

Malú
Mejores momentos | Primera semifinal

Malú canta con los dieciséis talents la cabecera de Sueños de libertad en La Voz

Malú pone la melodía a la nueva serie de Antena 3, Sueños de libertad, y lo hace desde el escenario, acompañada por los talents en una interpretación cargada de emoción y magia.

Manu asalta El Rosco: rompe el empate, se queda a dos del bote y manda a Rosa a la Silla Azul
El Rosco | 28 de noviembre

Manu asalta El Rosco: rompe el empate, se queda a dos del bote y manda a Rosa a la Silla Azul

El concursante ha hecho un sprint final que le ha valido la victoria y con el que ha acariciado los 2.446.000 euros.

Manu fulmina el ¿Dónde Están? en segundos y deja a todos boquiabiertos: “¡Qué barbaridad!”

Manu fulmina el ¿Dónde Están? en segundos y deja a todos boquiabiertos: “¡Qué barbaridad!”

Luis Larrodera se luce en Pasapalabra: resuelve él solo las Palabras Cruzadas y deja a todos sorprendidos

Luis Larrodera se luce en Pasapalabra: resuelve él solo las Palabras Cruzadas y deja a todos sorprendidos

“¡Qué crack!”: Luis Larrodera asombra con un pleno espectacular en el Una de Cuatro

“¡Qué crack!”: Luis Larrodera asombra con un pleno espectacular en el Una de Cuatro

Publicidad