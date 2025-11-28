Carisma y magnetismo: Audrey cautiva a los coaches en una noche decisiva de La Voz

Audrey vive uno de sus momentos más especiales en el escenario de La Voz y está cada vez más cerca de poder luchar por la victoria de esta edición.

La talent del equipo de Malú, que consiguió una segunda oportunidad al convertirse en botón del arrepentimiento durante las Audiciones a ciegas, ha alcanzado los Directos pisando fuerte y demostrando que su voz tiene el poder de emocionar y llenar cada rincón del plató.

En esta nueva fase, Audrey apostó por ‘A moment like this’, de Leona Lewis, un tema con el que desplegó todo su potencial vocal y su gran capacidad interpretativa. Su actuación fue pura magia y dejó al plató en vilo.

Audrey continúa su camino en La Voz consolidándose como una de las grandes promesas del equipo de Malú. Su entrega, su evolución y su talento la convierten en una de las artistas más completas de esta edición

Al terminar su actuación, Malú ha querido recalcar lo especial que es la voz de Audrey. "Todo el mundo la adora y a todo el mundo le gusta verla cantar", ha puntualizado. ¡Revive su actuación en el vídeo de arriba!