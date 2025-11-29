La actuación de Antía en la primera Semifinal deja sin palabras a Pablo López

La primera Semifinal de La Voz nos dejó otro momento lleno de emoción con Antía, del equipo de Pablo López, quien volvió a demostrar la sensibilidad y la verdad que la caracterizan.

La talent eligió ‘Muero’, tema de Kany García y Alejandro Sanz, una canción intensa y cargada de sentimiento que encajó a la perfección con su estilo.

Desde el primer verso, Antía llenó el escenario de dulzura y honestidad. Su voz clara, su control y su forma de interpretar con el corazón consiguieron crear un ambiente íntimo y muy emocional, convirtiendo su actuación en uno de los momentos más especiales de la noche.

Pablo López no ha podido evitar levantarse a abrazar a su talent cuando terminó su actuación. Además, Sebastián Yatra ha lamentado haber perdido a Antía, ya que fue robada en su momento por Pablo. ¡Revive su mágica actuación en el vídeo de arriba!