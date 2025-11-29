Antena 3 LogoAntena3
Nia enamora a Pablo López con su delicadeza: "Esas heridas las conviertes en canciones"

La talent ha vuelto a conquistarnos con 'Algo contigo' de Rita Payés en el escenario de La Voz.

Nia, talent de La Voz

En la primera Semifinal de La Voz, Nia, del equipo de Pablo López, volvió a desplegar toda su sensibilidad interpretando ‘Algo contigo’, de Rita Payés. La talent apostó por una canción íntima, cálida y llena de matices, que encajó a la perfección con su estilo suave y elegante.

Con una puesta en escena sencilla y una voz cargada de emoción, Nia logró crear un ambiente casi mágico en el plató. Su interpretación destacó por la dulzura y la precisión con la que abordó cada frase, demostrando una vez más su capacidad para conectar con el público a través de la música.

Su coach, Pablo López, ha recalcado lo "guay" que lo ha hecho: "Llevas toda la vida planeando este viaje", comentaba. "Tienes heridas y esas heridas las conviertes en canciones. Gracias por hacer lo que te dé la gana".

¿Será una de las elegidas? Vuelve a ver su actuación en el vídeo de arriba.

