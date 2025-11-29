Nia enamora a Pablo López con su delicadeza: "Esas heridas las conviertes en canciones"

En la primera Semifinal de La Voz, Nia, del equipo de Pablo López, volvió a desplegar toda su sensibilidad interpretando ‘Algo contigo’, de Rita Payés. La talent apostó por una canción íntima, cálida y llena de matices, que encajó a la perfección con su estilo suave y elegante.

Con una puesta en escena sencilla y una voz cargada de emoción, Nia logró crear un ambiente casi mágico en el plató. Su interpretación destacó por la dulzura y la precisión con la que abordó cada frase, demostrando una vez más su capacidad para conectar con el público a través de la música.

Su coach, Pablo López, ha recalcado lo "guay" que lo ha hecho: "Llevas toda la vida planeando este viaje", comentaba. "Tienes heridas y esas heridas las conviertes en canciones. Gracias por hacer lo que te dé la gana".

