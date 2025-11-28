La celebrity
María José Campanario, concursante de El Desafío: “Cojones no me faltan”
La mujer de Jesús Janeiro le ha echado valor y se ha atrevido a participar en el programa en que ya estuvo su marido. María José Campanario se ha convertido en la nueva concursante de la sexta temporada de El Desafío.
María José Campanario es una mujer con muchas agallas y ya lo demostró en El Desafío al ir como invitada y enfrentarse a un reto de escapismo en una urna con agua.
En la sexta temporada, María José Campanario se convierte en concursante oficial del programa presentado por Roberto Leal.
La concursante ha confesado que valor y ganas no le faltan a la hora de ponerse al límite en los retos de El Desafío.
