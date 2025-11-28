Antena 3 LogoAntena3
¡Espectacular! La Cangreja se deja el alma en el escenario de La Voz: "Ella es especial"

La talent se estrena en el equipo de Malú con ‘Huir’ de Kany García y Lia Kali.

Elena, La Cangreja

Celia Gil
Publicado:

Elena “La Cangreja” ha vivido una noche muy especial en la primera Semifinal de La Voz.

La talent, que se incorporó al equipo de Malú tras ser robada durante los Asaltos, se ha estrenado en esta fase interpretando ‘Huir’, de Kany García y Lia Kali, una actuación con la que ha demostrado su enorme versatilidad y su inconfundible estilo sobre el escenario.

Su voz única y su manera de sentir cada palabra hicieron que los coaches se rindieran ante su interpretación, destacando su fuerza, autenticidad y carisma.

Elena volvió a dejar claro por qué es una de las voces más personales del programa. Tras su actuación, Malú ha recalcado lo especial que es, aunque la canción era muy complicada. Ahora, es el público quien tiene la última palabra para decidir si Elena “La Cangreja” continúa en la competición. ¡Así ha sido su actuación!

