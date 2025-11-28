Antena 3 LogoAntena3
Actuación | Primera semifinal

Nayo brilla en el escenario de La Voz con su interpretación de ‘Is that alright?’

La talent apostó por este tema de Lady Gaga en la primera Semifinal... ¡así reaccionó su coach!

Celia Gil
Publicado:

Desde el primer acorde, Nayo consiguió detener el tiempo. La talent del equipo de Malú protagonizó uno de los momentos más mágicos de la primera Semifinal de La Voz al interpretar ‘Is that alright?’, de Lady Gaga, un tema que le permitió mostrar su lado más emocional y poderoso.

Con una puesta en escena sencilla, pero cargada de intensidad, Nayo deslumbró al público con su voz llena de matices y esa capacidad de transmitir que la caracteriza. "Me ha tenido toda la semana ahogada" ha dicho Malú tras la actuación de la talent.

La cantante, que fue elegida por el público en el Asalto Final, se dejó el alma en cada verso y demostró que está lista para llegar aún más lejos en el concurso. ¡Menuda actuación!

