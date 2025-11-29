Antena 3 LogoAntena3
El diseñador

Eduardo Navarrete, concursante de El Desafío: "El futuro ganador de la temporada seis"

El famoso diseñador va a formar parte del elenco de valientes que serán los protagonistas de la sexta temporada de El Desafío.

Eduardo Navarrete, concursante de El Desafío: “El futuro ganador de la temporada seis”

Carmen Pardo
Publicado:

Eduardo Navarrete es uno de los diseñadores más reconocidos del panorama nacional. El alicantino es una persona llena de entusiasmo y sentido del humor, un carácter del que hace gala en sus apariciones mediáticas.

Esta temporada, el diseñador ha aceptado un nuevo reto en su carrera profesional, ser concursante de la sexta edición de El Desafío.

“El futuro ganador de la temporada seis de El Desafío” ha afirmado Eduardo Navarrete al hablar de su próxima participación en el concurso. ¿Se cumplirá su pronóstico?

Eduardo Navarrete, concursante de El Desafío: “El futuro ganador de la temporada seis”
El diseñador

Eduardo Navarrete, concursante de El Desafío: “El futuro ganador de la temporada seis”

María José Campanario, concursante de El Desafío: “Cojones no me faltan”
La celebrity

María José Campanario, concursante de El Desafío: “Cojones no me faltan”

La mujer de Jesús Janeiro le ha echado valor y se ha atrevido a participar en el programa en que ya estuvo su marido. María José Campanario se ha convertido en la nueva concursante de la sexta temporada de El Desafío.

