Eduardo Navarrete, concursante de El Desafío: “El futuro ganador de la temporada seis”

Eduardo Navarrete es uno de los diseñadores más reconocidos del panorama nacional. El alicantino es una persona llena de entusiasmo y sentido del humor, un carácter del que hace gala en sus apariciones mediáticas.

Esta temporada, el diseñador ha aceptado un nuevo reto en su carrera profesional, ser concursante de la sexta edición de El Desafío.

“El futuro ganador de la temporada seis de El Desafío” ha afirmado Eduardo Navarrete al hablar de su próxima participación en el concurso. ¿Se cumplirá su pronóstico?