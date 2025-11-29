‘Akureyri’, el tema de Sebastián Yatra y Aitana cobra vida en la voz de Aroa

La semifinal de La Voz nos regaló uno de sus momentos más especiales cuando Aroa, del equipo de Pablo López, volvió a conquistar el escenario.

La talent escogió ‘Akureyri’, de Aitana y Sebastián Yatra, un tema lleno de sensibilidad que encajó a la perfección con su estilo íntimo y emocional. Desde la primera nota, el plató se sumergió en una atmósfera única.

Pablo López ha destacado la voz de la talent asegurando que "tiene que hacer su propio camino". Con una interpretación muy personal, Aroa dejó claro por qué ha sido una de las grandes sorpresas de la edición. Su voz, llena de matices y control, se convirtió en el hilo conductor de una actuación delicada pero potente, que logró que el público se quedara en silencio con una canción tan conocida.

Convertida en una de las grandes apuestas de Pablo López desde el principio, el coach se ha emocionado durante la canción. Aroa continúa demostrando que tiene un enorme talento para estar en La Voz.