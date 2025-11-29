Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
LA VOZ: vota por tu talent favorito del equipo de Pablo López

Actuación | Primera semifinal

‘Akureyri’, el tema de Sebastián Yatra y Aitana cobra vida en la voz de Aroa

La talent, que es la gran apuesta de Pablo López ha vuelto a brillar en el escenario de La Voz.

'Akureyri', el tema de Sebastián Yatra y Aitana cobra vida en la voz de Aroa

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

La semifinal de La Voz nos regaló uno de sus momentos más especiales cuando Aroa, del equipo de Pablo López, volvió a conquistar el escenario.

La talent escogió ‘Akureyri’, de Aitana y Sebastián Yatra, un tema lleno de sensibilidad que encajó a la perfección con su estilo íntimo y emocional. Desde la primera nota, el plató se sumergió en una atmósfera única.

Pablo López ha destacado la voz de la talent asegurando que "tiene que hacer su propio camino". Con una interpretación muy personal, Aroa dejó claro por qué ha sido una de las grandes sorpresas de la edición. Su voz, llena de matices y control, se convirtió en el hilo conductor de una actuación delicada pero potente, que logró que el público se quedara en silencio con una canción tan conocida.

Convertida en una de las grandes apuestas de Pablo López desde el principio, el coach se ha emocionado durante la canción. Aroa continúa demostrando que tiene un enorme talento para estar en La Voz.

Malú

Malú canta con los dieciséis talents la cabecera de Sueños de libertad en La Voz

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

La actuación de Antía en la primera Semifinal deja sin palabras a Pablo López

La actuación de Antía en la primera Semifinal deja sin palabras a Pablo López

¡Espectacular! Ferran arrasa con su interpretación de ‘Listen’ en el escenario de La Voz

¡Espectacular! Ferran arrasa con su interpretación de ‘Listen’ en el escenario de La Voz

Eduardo Navarrete, concursante de El Desafío: “El futuro ganador de la temporada seis”

Eduardo Navarrete, concursante de El Desafío: “El futuro ganador de la temporada seis”

'Akureyri', el tema de Sebastián Yatra y Aitana cobra vida en la voz de Aroa
Actuación | Primera semifinal

‘Akureyri’, el tema de Sebastián Yatra y Aitana cobra vida en la voz de Aroa

Nia, talent de La Voz
Actuación | Primera semifinal

Nia enamora a Pablo López con su delicadeza: "Esas heridas las conviertes en canciones"

María José Campanario, concursante de El Desafío: “Cojones no me faltan”
La celebrity

María José Campanario, concursante de El Desafío: “Cojones no me faltan”

La mujer de Jesús Janeiro le ha echado valor y se ha atrevido a participar en el programa en que ya estuvo su marido. María José Campanario se ha convertido en la nueva concursante de la sexta temporada de El Desafío.

Victoria conquista el escenario de La Voz con una actuación llena de emoción y elegancia
Actuación | Primera semifinal

Victoria conquista el escenario de La Voz con una actuación llena de emoción y elegancia

La talent del equipo de Malú interpretó ‘Por si volvieras’ de Pastora Soler en el escenario en la primera Semifinal.

Nayo brilla en el escenario de La Voz con su interpretación de ‘Is that alright?’

Nayo brilla en el escenario de La Voz con su interpretación de ‘Is that alright?’

Elena, La Cangreja

¡Espectacular! La Cangreja se deja el alma en el escenario de La Voz: "Ella es especial"

Carisma y magnetismo: Audrey cautiva a los coaches en una noche decisiva de La Voz

Carisma y magnetismo: Audrey cautiva a los coaches en una noche decisiva de La Voz

Publicidad