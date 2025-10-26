Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Audiciones

Sebastián Yatra saca a bailar a señoras del público y Mika alucina con la letra: “¿De verdad existe esta canción?”

El coach colombiano no ha podido evitar mover las caderas con este éxito de reguetón y ha bailado con varias señoras del público.

Mika, coach de La Voz 2025

Publicidad

Julián López
Publicado:

En La Voz se respira el buen rollo entre los coaches, y aprovechan cualquier momento para disfrutar entre Audiciones. Y Sebastián Yatra es el showman del cuarteto de coaches.

El colombiano tiene una energía que necesita soltar, y en la última noche de Audiciones a ciegas no dudó en poner un exitazo de reguetón y, mientras la cantaba, se ha puesto a bailar.

Aunque lo mejor no ha tardado en llegar, pues el colombiano ha señalado al público, hacia unas señoras, ¡y ha pedido bailar con ellas! El coach se ha acercado a ellas y, en las gradas, han bailado todos juntos.

Mika, desde el sillón de los coaches, alucinaba con la letra de la canción. “¿De verdad existe esta canción?”, preguntaba, anonadado mientras escuchaba el tema y veía, desde lejos, cómo Yatra se lo pasaba en grande con las señoras del público.

En el vídeo de arriba tienes este momentazo lleno de complicidad, ¡dale al play y descubre de qué canción se trataba!

El gato CHP

El bloqueo más celebrado: Yatra se adelanta a Pablo López y se lleva a El gato CHP en La Voz

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Mika, coach de La Voz 2025

Sebastián Yatra saca a bailar a señoras del público y Mika alucina con la letra: “¿De verdad existe esta canción?”

¿Cuál es la diferencia de lo que vemos de nosotros cuando nos miramos al espejo y lo que ven los demás? El experimento de 'El Hormiguero'

Las experiencias reales más emotivas de El Hormiguero: un homenaje a la vida en su programa 3.000

Disfruta de la entrevista completa de Laura Pausini en 'El Hormiguero 3.0'

Las razones por las que Laura Pausini será la protagonista del programa 3.000 de El Hormiguero

Mateo, talent de La Voz 2025
Mejores momentos | Audiciones 

Su abuelo fue el primer español en ganar el balón de oro y él consigue el último pleno de La Voz

Receta de canelones de espinacas y piñones, de Karlos Arguiñano
¡Toma nota!

Karlos Arguiñano: descubre diferentes formas de elaborar canelones con recetas fáciles y para todos los gustos

Alex, concursante de La ruleta de la suerte noche
CRÓNICA

Un premio de más de 30.000 euros en el segundo programa de La Ruleta de la Suerte Noche

Con más de 50.000 euros repartidos y mucha diversión, el segundo programa de La ruleta de la suerte noche deja un muy buen sabor de boca a nuestros concursantes.

Se reaviva el conflicto familiar del clan Rivera: el testimonio de Lourdes Montes que ha desembocado en un cruce de acusaciones
Repasamos

Se reaviva el conflicto familiar del clan Rivera: el testimonio de Lourdes Montes que ha desembocado en un cruce de acusaciones

La entrevista de Lourdes Montes en nuestro programa provocó la reacción de Julián Contreras cuando parecía que la guerra familiar había terminado. Unas semanas marcadas por las acusaciones cruzadas.

Jorge Fernández y Alex, concursante de La ruleta de la suerte noche

Un ‘Me lo quedo’ que vale 14.400 euros: la jugada estelar de Alex

Irene, concursante de La ruleta de la suerte noche

¡Con la miel en los labios! Irene pierde más de 15.000 euros y el gajo de los 25.000

Concursantes de La ruleta de la suerte noche

La banda conoce bien a Jorge Fernández: “Esta canción te va a encantar”

Publicidad