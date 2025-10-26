Sebastián Yatra saca a bailar a señoras del público y Mika alucina con la letra: “¿De verdad existe esta canción?”

En La Voz se respira el buen rollo entre los coaches, y aprovechan cualquier momento para disfrutar entre Audiciones. Y Sebastián Yatra es el showman del cuarteto de coaches.

El colombiano tiene una energía que necesita soltar, y en la última noche de Audiciones a ciegas no dudó en poner un exitazo de reguetón y, mientras la cantaba, se ha puesto a bailar.

Aunque lo mejor no ha tardado en llegar, pues el colombiano ha señalado al público, hacia unas señoras, ¡y ha pedido bailar con ellas! El coach se ha acercado a ellas y, en las gradas, han bailado todos juntos.

Mika, desde el sillón de los coaches, alucinaba con la letra de la canción. “¿De verdad existe esta canción?”, preguntaba, anonadado mientras escuchaba el tema y veía, desde lejos, cómo Yatra se lo pasaba en grande con las señoras del público.

