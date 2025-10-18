Antena 3 LogoAntena3
Nueva marca de longevidad

Roberto Leal y Rosa felicitan a Manu por su récord en Pasapalabra: “Se merece todo lo bueno que le está pasando”

El presentador destaca su “constancia y dedicación”, mientras que la concursante valora la “fortaleza mental” de su compañero.

Alberto Mendo
Publicado:

Superar los 360 programas en Pasapalabra es mucho más que una simple marca. Manu ha conquistado un récord, un hito que deja una huella muy difícil de superar. Dos de las personas que han compartido todo o gran parte de este camino del madrileño son Roberto Leal y Rosa. “Se merece todo lo bueno que le está pasando”, asegura el presentador.

Manu hace historia como el concursante con longevo de Pasapalabra y dedica un conmovedor mensaje a su abuela

Hay un adjetivo sobre Manu que parece clave: “Constancia”. Roberto cree que el concursante es “referente” para los aspirantes que llegan al plató y también destaca una cualidad que comparte con Rosa: “Han venido sin expectativas y se están dando cuenta de que están haciendo historia, peor creo que no terminan de creérselo”.

Por su parte, Rosa sabe tan bien como su compañero que “esto es un maratón que requiere mucha constancia en el estudio y también mental”. Por eso, el récord que ha alcanzado Manu le parece “impresionante”, más aún al apuntar que empezó “desde cero, como novato”. ¡Descubre las felicitaciones al completo en el vídeo!

