Esta noche, hasta 100.000 euros estarán en juego en La ruleta de la suerte noche

Tres nuevos concursantes competirán por el bote en la segunda edición de La ruleta de la suerte noche ¿Te lo vas a perder?

Laura Moure y Jorge Fernández

Julio Gil López
Publicado:

Una nueva entrega de La ruleta de la suerte noche llega a Antena 3. De la mano de Laura Moure y Jorge Fernández, el programa estará lleno de diversión y risas. Los concursantes competirán hasta el final para llegar al último panel.

En esta edición los premios son mayores, pudiendo ganar hasta 25.000 euros en un solo gajo. La recaudación de cada concursante es mucho mayor que en el programa diario.

Durante este programa se disfrutará de la música de nuestros artistas y el bote final dejará a todos estupefactos.

No te pierdas esta noche a las 22:00 horas, la segunda edición de La ruleta de la suerte noche, en Antena 3.

Esta noche, hasta 100.000 euros estarán en juego en La ruleta de la suerte noche

