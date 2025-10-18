Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 22.50h

Solo los más avispados se mantendrán secos: el miércoles, último programa de Juego de pelotas en Antena 3

El concurso, presentado por Juanra Bonet, cierra su temporada con un nuevo programa en el que promete épicos chapuzones.

Juanra Bonet

Publicidad

Julián López
Publicado:

Juego de pelotas presenta, el próximo miércoles a las 22.50 horas, el último programa de la temporada, en una noche en la que solo los más avispados se mantendrán secos, porque cada error... ¡se sanciona con un chapuzón!

El próximo miércoles, dos nuevos equipos se enfrentan a las preguntas que Juanra Bonet les tiene preparados. Al final, a cada equipo les espera un jugoso premio de 100.000 euros, y como objetivo, seguir los pasos de Typical Martínez, el primero que conquistó el gran premio.

Typical Martínez gana los 100.000 euros en Juego de pelotas: ¡gracias a una intuición con Alberto Contador!

Juego de pelotas enfrenta cerebros contra bolas combinando un programa de preguntas de alto riesgo con un divertido factor físico, en el que, si fallas, caes al agua. Cada episodio presenta a dos grupos que compiten por un premio en metálico de hasta 100.000 euros en una “batalla de pelotas”. Seis bolas gigantes, una piscina, dos equipos, cinco jugadores por grupo... y un presentador con muchas ganas de hacerles preguntas.

Antena 3» Programas» Juego de pelotas

Publicidad

Programas

Laura Moure y Jorge Fernández

Esta noche, hasta 100.000 euros estarán en juego en La ruleta de la suerte noche

Malú

“Te voy a dar”: el reproche de este talent a Malú por un gesto que no puede perdonar en La Voz

Juanra Bonet

Solo los más avispados se mantendrán secos: el miércoles, último programa de Juego de pelotas en Antena 3

Roberto Leal y Rosa felicitan a Manu por su récord en Pasapalabra: “Se merece todo lo bueno que le está pasando”
Nueva marca de longevidad

Roberto Leal y Rosa felicitan a Manu por su récord en Pasapalabra: “Se merece todo lo bueno que le está pasando”

Marron convierte a doce cerdos de juguete en un órgano musical para sorprender a David Bustamante
Imperdible

Marron convierte a doce cerdos de juguete en un órgano musical para sorprender a David Bustamante

Malú canta en La Voz
Mejores momentos | Audiciones

¿Qué es la copla? Malú lo explica cantando ‘Triniá’ ante un Mika fascinado

La coach se arrancó a cantar esta copla de Rocío Jurado para explicarle a su compañero cómo se entiende este arte en nuestro país.

Tres razones para no perderte La ruleta de la suerte noche, hoy a las 22:00 horas en Antena 3
El sábado a las 22:00 horas

Tres razones para no perderte La ruleta de la suerte noche, hoy a las 22:00 horas en Antena 3

Laura Moure y Jorge Fernández vuelven con toda la diversión y mucho dinero en juego a la versión Prime Time de La ruleta de la suerte, esta noche a las 22:00 horas en Antena 3.

Postre fácil, rápido y delicioso de Karlos Arguiñano: tortitas de yogur con fresas

Cuatro postres rápidos de Arguiñano, listos en menos de 20 minutos si no tienes tiempo

Goteras médico

Siete años atendiendo pacientes con paraguas por las goteras en el centro de salud: "Hay días que nos caen auténticas cataratas"

A un paso del cierre: los equipos se perfilan en la penúltima noche de Audiciones de La Voz

A un paso del cierre: los equipos se perfilan en la penúltima noche de Audiciones de La Voz

Publicidad