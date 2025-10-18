A las 22.50h
Solo los más avispados se mantendrán secos: el miércoles, último programa de Juego de pelotas en Antena 3
El concurso, presentado por Juanra Bonet, cierra su temporada con un nuevo programa en el que promete épicos chapuzones.
Juego de pelotas presenta, el próximo miércoles a las 22.50 horas, el último programa de la temporada, en una noche en la que solo los más avispados se mantendrán secos, porque cada error... ¡se sanciona con un chapuzón!
El próximo miércoles, dos nuevos equipos se enfrentan a las preguntas que Juanra Bonet les tiene preparados. Al final, a cada equipo les espera un jugoso premio de 100.000 euros, y como objetivo, seguir los pasos de Typical Martínez, el primero que conquistó el gran premio.
Juego de pelotas enfrenta cerebros contra bolas combinando un programa de preguntas de alto riesgo con un divertido factor físico, en el que, si fallas, caes al agua. Cada episodio presenta a dos grupos que compiten por un premio en metálico de hasta 100.000 euros en una “batalla de pelotas”. Seis bolas gigantes, una piscina, dos equipos, cinco jugadores por grupo... y un presentador con muchas ganas de hacerles preguntas.
