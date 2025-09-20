Gisela se sincera tras su actuación: “Es muy dificil transmitir todo en un minuto y medio”

El escenario de La Voz recibió a Gisela, que decidió presentarse con un clásico de los musicales: ‘I dreamed a dream’, de la banda sonora de Los Miserables. Con una interpretación dulce y llena de técnica, la talent buscaba conquistar a los coaches y lograr su sueño de entrar en el programa.

Aunque su actuación estuvo marcada por la sensibilidad y una gran preparación vocal, esta vez no fue suficiente para lograr que alguno de los coaches se girara. Malú explicó la decisión con sinceridad: “Me da una pena tremenda, pero cuando tenemos tanta técnica se nos pierde un poco el corazón por el camino”.

La propia Gisela reconoció la dificultad del reto: “Es una canción muy complicada y en un minuto y medio es difícil transmitir todo lo que pide”. Sus palabras fueron entendidas por Mika, que quiso destacar su entrega: “Lo has entendido todo”, aseguró el coach internacional, valorando su esfuerzo y sensibilidad.

Aunque no consiguió un lugar en los equipos, la actuación de Gisela dejó un momento de gran emoción en el escenario de La Voz.