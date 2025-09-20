Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actuación | Audiciones

Gisela se sincera tras su actuación: “Es muy dificil transmitir todo en un minuto y medio”

La talent interpretó ‘I dreamed a dream’ con una tecnica vocal perfecta, pero sin convencer a los coaches.

Talent de La Voz 2025

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

El escenario de La Voz recibió a Gisela, que decidió presentarse con un clásico de los musicales: ‘I dreamed a dream’, de la banda sonora de Los Miserables. Con una interpretación dulce y llena de técnica, la talent buscaba conquistar a los coaches y lograr su sueño de entrar en el programa.

Aunque su actuación estuvo marcada por la sensibilidad y una gran preparación vocal, esta vez no fue suficiente para lograr que alguno de los coaches se girara. Malú explicó la decisión con sinceridad: “Me da una pena tremenda, pero cuando tenemos tanta técnica se nos pierde un poco el corazón por el camino”.

La propia Gisela reconoció la dificultad del reto: “Es una canción muy complicada y en un minuto y medio es difícil transmitir todo lo que pide”. Sus palabras fueron entendidas por Mika, que quiso destacar su entrega: “Lo has entendido todo”, aseguró el coach internacional, valorando su esfuerzo y sensibilidad.

Aunque no consiguió un lugar en los equipos, la actuación de Gisela dejó un momento de gran emoción en el escenario de La Voz.

Ping Pong con Malú

Malú muestra su lado más cercano antes del estreno de La Voz: “Planeo mucho, pero acabo improvisando siempre”

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Talent de La Voz 2025

Gisela se sincera tras su actuación: “Es muy dificil transmitir todo en un minuto y medio”

Linabel, talent de La Vozz 2025

“Es algo tan nuestro”: el flamenco de Linabel cautiva a Malú y Mika en La Voz

Sheila, talent de La Voz 2025

La actuación de Sheila provoca el caos entre los coaches de La Voz

Pablo López en La Voz
Mejores momentos | Audiciones

El botón del arrepentimiento salva a esta talent tras emocionar con un tema propio

Elena, talent de La Voz 2025
Actuación | Audiciones

Así fue la actuación de Elena en La Voz: Malú explica por qué no pulso el botón

Pablo López y María, talent de La Voz
Mejores momentos | Audiciones

Una fan de Pablo López cumple su sueño al cantar con su ídolo en La Voz: “Llevo siguiéndote ocho años”

María conquista a Pablo López y ambos interpretan ‘El gato’ en el escenario de La Voz. ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!

María, talent de La Voz
Actuación | Audiciones

La actuación de María desata la pelea entre Mika y Pablo López: “Ojalá te vinieras conmigo”

La talent cumplió su gran sueño al subirse al escenario de La Voz para interpretar la versión de Ariana Grande de 'Somewhere Over the Rainbow'.

Sebastián Yatra y Jonny

Así reaccionan los coaches a la nueva mecánica de La Voz: “Quiero abrazar a tu hermano”

Jonny, talent de La Voz 2025

Entró con los ojos vendados y terminó con un pleno: este talent enamora con Coldplay

Oihan, talent de La Voz 2025

Este talent de La Voz Kids se olvida de la letra en mitad de la actuación y así reaccionan los coaches

Publicidad