Para 4 personas
¿Buscas una receta ligera, elegante y con extra de sabor? Prueba el carpaccio de tomate sobre crema de anacardo
¡Qué maravilla de ensalada la que ha preparado Joseba Arguiñano! El carpaccio de tomate sobre crema de anacardo no solo suena elegante, sino que tiene un perfil nutricional muy interesante.
Este carpaccio de tomate sobre crema de anacardo que ha preparado Joseba Arguiñano es tan sabroso como elegante en esencia. Déjate sorprender por esta maravilla de entrante.La crema de anacardo aporta una textura cremosa y un toque suave sin necesidad de recurrir a lácteos, lo que la hace ideal para quienes buscan algo ligero, vegano y lleno de sabor.