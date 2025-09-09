Publicidad
Para 4 personas
Receta de merluza con patatas guisadas, de Arguiñano: un combo ideal de sabor, ligereza y nutrición
La merluza con patatas guisadas es un plato muy completo y reconfortante, ideal para cuidar la salud sin renunciar al sabor. Karlos Arguiñano te lo pone fácil a la hora de cocinar.
“Es una receta de toda la vida, muy sencilla y con ingredientes que todos tenemos en casa”, asegura Arguiñano mientras cocina paso a paso este guiso tradicional.
Con ingredientes 100% naturales, el cocinero ha preparado este plato en tan solo 30 minutos de reloj. Después de ver el vídeo, solo querrás ponerte manos a la obra.