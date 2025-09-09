Antena 3 LogoAntena3
¿Debería España romper relaciones con Israel? Inocencio Arias responde: “Sánchez usa Palestina para tapar la corrupción y comprar votos”

¿Romper con Israel o jugar a la política? El exembajador de España ante la ONU, Inocencio Arias no se ha andado con rodeos en Espejo Público: arremete contra Sánchez por usar Palestina como tapadera, habla de crímenes de guerra en Gaza y deja en el aire la gran duda: ¿movimiento de corazón o puro cálculo electoral?

Juan Rodríguez
El debate sobre si España debería romper relaciones con Israel sigue cadente. Esta mañana, en el programa Espejo Público, el diplomático y exembajador de España ante la ONU Inocencio Arias no se mordió la lengua. Analizó con dureza la postura del Gobierno, criticó la estrategia de Pedro Sánchez y puso el foco en lo que, según él, son las verdaderas motivaciones del presidente. “En Gaza están ocurriendo cosas horribles. La comunidad internacional debería actuar para evitar el sufrimiento de la población palestina”, afirmó Arias, dejando claro que no comparte el silencio ni la tibieza de muchos países.

Genocidio, ¿palabra excesiva?

Arias en lo único que coincide con Sánchez en que es “inadmisible que a estas alturas no exista un Estado palestino”, pero se desmarcó en la insistencia del presidente en calificar la situación como genocidio. “Genocidio no hay. Israel no quiere fulminar a todos los palestinos, lo que quiere es cargarse al Estado Palestino. Y para eso está cometiendo crímenes de guerra. Es censurable lo que hace Israel”, sentenció el diplomático.

Sánchez, ¿convicción o estrategia?

El exembajador fue aún más duro al analizar las motivaciones de La Moncloa: “Sánchez no lo hace porque su corazón se haya vuelto seráfico, lo hace por razones de política interna. Lo hace para tapar la corrupción, el ruido” Termina Arias dando fuerza a la información expuesta por el colaborador del programa Albert Rivera. En su opinión, el presidente actúa “estrictamente por lograr los escaños que necesita para mantenerse en el poder”, ya sea cediendo ante los independentistas o contentando a Sumar. Y dejó una pregunta en el aire: “Si su corazón estuviera desgarrado, ¿por qué no se desgarra con lo que ocurre en Rusia? Solo lo hace para comprar votos”.

La presentadora del programa, Susana Griso, matiza que “en el honor a la verdad Pedro Sánchez se ha implicado mucho en Ucrania”, pero que quizás políticamente le saque menos rendimiento interno que en el caso del conflicto de gaza. Consecutivamente, el exembajador ha matizado: “Económicamente estamos en la cola, no el último, pero sí el antepenúltimo de los que ayudamos a Ucrania y por otra parte, España sigue comprando un montón de gas ruso.” Continúa afirmando. El debate está servido: ¿es cuestión de principios o de pura estrategia política?

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

