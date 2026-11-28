Enrique Chávez ha vuelto a demostrar por qué es una de las voces más singulares de La Voz 2026. El talent del equipo de Melendi ha llevado a la primera Semifinal ‘Crude furie degl’orridi abissi’, una de las arias más vertiginosas de la ópera Serse, compuesta por Georg Friedrich Händel en 1738, con el claro objetivo de asegurar su hueco entre los diez semifinalistas que pasarán a la siguiente fase.

Enfrentarse a una partitura barroca de semejante dificultad en pleno directo supone un desafío reservado para muy pocos, especialmente cuando cada nota cuenta para seguir en el concurso. Lejos de acusar la presión, Enrique ha firmado una exhibición apabullante llena de potencia, rigor lírico y fuerza dramática en una de las arias más complejas de la historia.

El concursante ha aprovechado esta joya operística para lucir su instrumento y su arrolladora personalidad escénica dejándonos una actuación para el recuerdo.