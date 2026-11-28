Marta Salas ha llenado el escenario de la primera Semifinal de La Voz 2026 de romanticismo con una mezcla de delicadeza y magnetismo. La talent de Melendi ha defendido ‘Hoy tengo ganas de ti’, la célebre balada compuesta por Miguel Gallardo en 1976 y reinterpretada también por Abraham Mateo en 2024, con la firme intención de asegurar su plaza entre los diez elegidos que avanzarán a la siguiente ronda.

Hacer propia una canción tan grabada en la memoria colectiva es todo un examen de madurez artística, especialmente cuando el margen de error en los Directos es mínimo. Lejos de quedarse en la superficie, Marta ha sabido dotar al tema de un aire íntimo y actual, conquistando al público gracias a una entrega cargada de matices, dulzura y verdad.

La joven cantante ha sacado el máximo partido a este clásico para lucir su calidez vocal, su control expresivo y esa facilidad natural para tocar la fibra sensible del espectador. Una actuación envolvente y llena de emoción con la que presenta firmes credenciales para continuar en la competición.