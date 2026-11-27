Estrella ha hecho honor a su nombre y la talent ha sabido brillar como nunca en los primeros Directos de La Voz. Llegar a la Semifinal no es nada fácil y quienes lo consiguen tienen la enorme responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias: un requisito que ha cumplido con creces.

Su versión de ‘Unethical’ de Faouzia ha sido verdaderamente cautivadora. Una actuación sobrecogedora de principio a fin en la que ha logrado hacerse tanto con el público como con los coaches.

El nivel del equipo de Lola Índigo está por las nubes y, desde que el mundo conociera a Estrella en las Audiciones a ciegas al ritmo de Rosalía, esta talent ha sido una de las claras candidatas a llegar lejos en el programa demostrando su evolución programa a programa. "Nunca escoges el camino fácil esa ha sido tu virtud. La cantante que más ha evolucionado", ha dicho Lola Índigo tras su actuación.