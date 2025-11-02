Antena 3 LogoAntena3
Las palabras de Joaquina provocaron las lágrimas de esta talent: ¡ninguna podía parar de llorar!

La última Batalla del equipo de Pablo López ha estado llena de emociones. ¡Había una decisión muy difícil que tomar!

Estefanía, talent de La Voz

Julián López
Publicado:

Pablo López ha cerrado su participación en la Gran Batalla con una actuación que nos ha puesto los sentimientos a flor de piel. Sisi, Mar, Elena (La Cangreja), Sara y Estefanía interpretaron ‘Tulipanes’, en un cierre de equipo que dio mucho que hablar.

Cinco voces y solo dos plazas: la última batalla de Pablo López brilla con ‘Tulipanes’ en La Voz

Quedaban dos huecos para cinco talents que lo dieron todo sobre el escenario, y las emociones eran más potentes que nunca. Pablo López y Chiara Oliver, su asesora, le daban vueltas a una decisión tan complicada mientras el resto de coaches valoraban la actuación.

Sin duda, Joaquina ha sido la que más se ha emocionado tras esta interpretación de las jóvenes. La artista venezolana ha señalado, sobre todo, a Estefanía, su paisana, ya que sabe lo que es haber dado el paso de dejar atrás su país para vivir en España.

Las palabras de la asesora calaron muy hondo en la talent de Pablo López, que no pudo aguantar las lágrimas. Joaquina y Malú tampoco pudieron, protagonizando un momento muy íntimo y bonito. ¡Dale al play y revívelo en el vídeo!

