Eva González desvela cómo son realmente los coaches de esta edición de La Voz

Eva González ha compartido cómo ve a los coaches de La Voz 2025: Pablo López es “el más romántico”, Malú “la más alegre” y Mika, “el más coqueto” y “puntual”. También lo califica como “sorprendente”.

La presentadora ha adelantado que esta edición estará llena de humor, frescura y talento. Además, reta a los espectadores a descubrir quién se ganará títulos como “el más cotilla” o “el más espiritual”.