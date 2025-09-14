Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Eva González

La Voz

Eva González desvela cómo son realmente los coaches de esta edición de La Voz

La presentadora de La Voz 2025 ha definido con humor y cariño a los cuatro coaches, destacando la personalidad única de cada uno antes del esperado estreno del programa.

Celia Gil | Guillermo Espeso
Publicado:

Eva González ha compartido cómo ve a los coaches de La Voz 2025: Pablo López es “el más romántico”, Malú “la más alegre” y Mika, “el más coqueto” y “puntual”. También lo califica como “sorprendente”.

La presentadora ha adelantado que esta edición estará llena de humor, frescura y talento. Además, reta a los espectadores a descubrir quién se ganará títulos como “el más cotilla” o “el más espiritual”.

Antena 3» Vídeos