¡Menudo arte! El Gato CHP incendia el plató de La Voz con Camarón

Borja, conocido como El Gato CHP, ha regresado al escenario de La Voz con la misma fuerza y autenticidad que conquistaron a Sebastián Yatra en las Audiciones a ciegas.

Su quejío inconfundible y su manera única de interpretar el flamenco lo han convertido en uno de los talents más personales de la edición.

En la primera Semifinal, El Gato CHP apostó por un clásico: ‘Como el agua’, de Camarón. Una elección intensa y arriesgada que le permitió mostrar su esencia más pura. Con una interpretación llena de verdad, emoción y compás, llenó el plató de duende y consiguió que la mirada de todos los coaches se centrara en él.

"El tema de la disciplina lo has atacado un montón. Saliste centrado, conectado y con las piernas bien plantadas", quiso resaltar Sebastián Yatra justo después de que el talent terminase su actuación.

¿Será Borja uno de los favoritos del público para avanzar a la segunda semifinal? Su actuación, sin duda, ha sido una de las más flamencas de la noche. ¡Revívela en el vídeo de arriba!