Actuación | Primera semifinal
¡Menudo arte! El Gato CHP incendia el plató de La Voz con Camarón
El talent del equipo de Yatra nos ha enamorado con ‘Como el agua’ en el escenario y ha demostrado, una vez más, su gran poderío vocal.
Borja, conocido como El Gato CHP, ha regresado al escenario de La Voz con la misma fuerza y autenticidad que conquistaron a Sebastián Yatra en las Audiciones a ciegas.
Su quejío inconfundible y su manera única de interpretar el flamenco lo han convertido en uno de los talents más personales de la edición.
En la primera Semifinal, El Gato CHP apostó por un clásico: ‘Como el agua’, de Camarón. Una elección intensa y arriesgada que le permitió mostrar su esencia más pura. Con una interpretación llena de verdad, emoción y compás, llenó el plató de duende y consiguió que la mirada de todos los coaches se centrara en él.
"El tema de la disciplina lo has atacado un montón. Saliste centrado, conectado y con las piernas bien plantadas", quiso resaltar Sebastián Yatra justo después de que el talent terminase su actuación.
¿Será Borja uno de los favoritos del público para avanzar a la segunda semifinal? Su actuación, sin duda, ha sido una de las más flamencas de la noche. ¡Revívela en el vídeo de arriba!
