Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
LA VOZ: Vota por tu talent favorito del equipo de Malú

Actuación | Primera semifinal

¡Menudo arte! El Gato CHP incendia el plató de La Voz con Camarón

El talent del equipo de Yatra nos ha enamorado con ‘Como el agua’ en el escenario y ha demostrado, una vez más, su gran poderío vocal.

¡Menudo arte! El Gato CHP incendia el plató de La Voz con Camarón

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

Borja, conocido como El Gato CHP, ha regresado al escenario de La Voz con la misma fuerza y autenticidad que conquistaron a Sebastián Yatra en las Audiciones a ciegas.

Su quejío inconfundible y su manera única de interpretar el flamenco lo han convertido en uno de los talents más personales de la edición.

En la primera Semifinal, El Gato CHP apostó por un clásico: ‘Como el agua’, de Camarón. Una elección intensa y arriesgada que le permitió mostrar su esencia más pura. Con una interpretación llena de verdad, emoción y compás, llenó el plató de duende y consiguió que la mirada de todos los coaches se centrara en él.

"El tema de la disciplina lo has atacado un montón. Saliste centrado, conectado y con las piernas bien plantadas", quiso resaltar Sebastián Yatra justo después de que el talent terminase su actuación.

¿Será Borja uno de los favoritos del público para avanzar a la segunda semifinal? Su actuación, sin duda, ha sido una de las más flamencas de la noche. ¡Revívela en el vídeo de arriba!

“Todos tenemos miedo al fracaso”: Yatra cuenta cómo se sintió en los Óscar

“Todos tenemos miedo al fracaso”: Sebastián Yatra se sincera sobre su experiencia cantando en los Óscar

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

¡Menudo arte! El Gato CHP incendia el plató de La Voz con Camarón

¡Menudo arte! El Gato CHP incendia el plató de La Voz con Camarón

Kimy

Kimy hace vibrar el plató con Lady Gaga y vuelve a sorprender a Yatra: "Es una barbaridad"

Una actuación llena de alma: Cayetano emociona con 'Por amarte así' en La Voz

Una actuación llena de alma: Cayetano emociona con ‘Por amarte así’ en La Voz

Oihan
Actuación | Primera semifinal

La actuación de Oihan pone al público en pie en la Semifinal de La Voz

Malú
Mejores momentos | Primera semifinal

Malú canta con los dieciséis talents la cabecera de Sueños de libertad en La Voz

Manu asalta El Rosco: rompe el empate, se queda a dos del bote y manda a Rosa a la Silla Azul
El Rosco | 28 de noviembre

Manu asalta El Rosco: rompe el empate, se queda a dos del bote y manda a Rosa a la Silla Azul

El concursante ha hecho un sprint final que le ha valido la victoria y con el que ha acariciado los 2.446.000 euros.

Manu fulmina el ¿Dónde Están? en segundos y deja a todos boquiabiertos: “¡Qué barbaridad!”
Mejores momentos | 28 de noviembre

Manu fulmina el ¿Dónde Están? en segundos y deja a todos boquiabiertos: “¡Qué barbaridad!”

El concursante ha demostrado su veteranía con un desempeño brutal en una de las pruebas más complicadas.

Luis Larrodera se luce en Pasapalabra: resuelve él solo las Palabras Cruzadas y deja a todos sorprendidos

Luis Larrodera se luce en Pasapalabra: resuelve él solo las Palabras Cruzadas y deja a todos sorprendidos

“¡Qué crack!”: Luis Larrodera asombra con un pleno espectacular en el Una de Cuatro

“¡Qué crack!”: Luis Larrodera asombra con un pleno espectacular en el Una de Cuatro

Premier Las hijas de la criada

Así se vivió la premier de la serie de Las hijas de la criada, desde dentro: "Emociona ver a los personajes en carne y hueso"

Publicidad