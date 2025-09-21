“Ha aprendido español en tres meses”: Pablo López destapa la estrategia de Mika para poder ser coach de La Voz

El talento de Mirko cautivó a Mika y a Pablo López. Tanto, que el coach recién llegado de este año intentó copiar la estrategia de su contrincante en esta ocasión: no decir casi nada para convencer al talent para que se marche a su equipo.

“Él ha aprendido español en tres meses. Habla mejor que yo”, le confesó Pablo López al talent dejando caer que el recién llegado se ha había espabilado demasiado rápido. ¡La guerra está servida!

Aunque, en mitad de la ‘discusión’, Mirko le propuso a Mika hablar en inglés, idioma que ambos dominan, el coach fue contundente: “En este momento, el español es más sexy, prefiero el español”.

Mika intentó convencer al talent para que se fuese a su equipo recalcando todo el potencial que tiene y parece que sus palabras surgieron efecto. ¡Revive este momento dándole al play al vídeo de arriba!