Cuando se llega a la Semifinal de La Voz, carece de sentido alguno reservar nada para después. Debido a ello, no es de extrañar que Borja haya apuntado a lo más alto y elegido el emblemático tema de Camilo Sesto ‘Vivir así es morir de amor’.

Ahora bien, por si el reto no fuera lo suficientemente complicado, el talent ha rizado el rizo (en su sentido más literal) y ha abogado por la versión de David Bisbal. Una canción que no sabe del paso del tiempo y que tanto los mayores como los más jóvenes del público han disfrutado de principio a fin.

No había margen de error. Los Directos de La Voz exigen a los concursantes dar todo sobre el escenario y Borja ha conseguido emocionar como nunca. Una actuación digna de la fase en la que se encuentra el programa y que, indudablemente, ha hecho sentir orgullosa a Lola Índigo: "Me encanta verte gozar, verte disfrutar"

"Tu mayor virtud es tu libertad. Que nunca nadie te la quite por que eso es lo que te va a hacer diferente de todo el mundo. Tu eres libre nunca dejes de serlo", ha sentenciado emocionada.