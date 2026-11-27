La presencia de Kika sobre el escenario es arrolladora. La talent ofrece un derroche de personalidad con cada interpretación y, en plena Semifinal de La Voz, ha vuelto a dejar claro que no hay obstáculo imposible de superar.

Poniéndose en la piel de nada menos que Christina Aguilera, Kika ha arrasado con su imponente versión de ‘Lady Marmalade’. Como recién salida de ‘Moulin Rouge’, la talent ha sacado a la luz todas esas virtudes que, a lo largo del programa, han evidenciado la enorme artista que es. El plato de La Voz se ha emocionado y Lola Índigo se ha quedado temblando con su actuación: "La hemos escuchado todos. Hasta en la luna te han escuchado"

No importa si hablamos de estilo, de poderío o de nivel vocal: Kika Cardoso sigue haciendo historia en La Voz y cada actuación es más impactante que la anterior.