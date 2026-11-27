Pablo López ha afrontado el primer Directo de La Voz 2026 con tres voces en su equipo. Lucía Baizán, Jhon y Adriana han sacado su mejor versión sobre el escenario en una noche en la que solo dos de ellos podían conseguir el pase a la siguiente fase.

La audiencia se ha decantado por Jhon, que ha conseguido hacerse con los votos del público y garantizar su presencia en la segunda Semifinal del programa.

Por su parte, Pablo López ha tenido que tomar una complicada decisión entre las otras dos voces de su equipo. El malagueño ha apostado por Adriana, poniendo así fin a la aventura de Lucía Baizán en La Voz.

De esta manera, Pablo López afrontará la segunda Semifinal de La Voz 2026 con Adriana y Jhon, las dos voces con las que seguirá luchando por la victoria.

Equipo Pablo López - Directos (2 talents): Jhon y Adriana