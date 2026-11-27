ACTUACIÓN | SEMIFINAL
Raúl llega al corazón de Lola Índigo con Zenet: "Yo estaba aquí temblando"
Raúl ha dejado claro lo mucho que ha evolucionado desde sus Audiciones a ciegas, robando el aliento a los allí presentes con una emotiva interpretación de ‘Soñar contigo’ de Zenet que ha llegado al corazón de Lola Índigo.
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Raúl ha salido al escenario de La Voz con la confianza de quien sabe que ha llegado muy lejos. Y es que desde aquella ‘Lucha de gigantes’ que interpretó durante las Audiciones a ciegas, el talent se ha dejado la piel para alcanzar su mejor versión; tal y como ha demostrado en la primera Semifinal.
Su apuesta no ha sido sencilla. Ha optado por un emotivo tema de nada menos que Zenet, robando el aliento al público y los coaches con cada nota de ‘Soñar contigo’. Una actuación de primerísimo nivel que ha puesto que ha desbordado emoción y ha dejado temblando a la mismísima Lola Índigo.
El de Castellón ha llegado con fuerza a la gala y, bien sea por la canción escogida o por su gran sensibilidad, ha sabido cumplir con unas expectativas tan elevadas como lo son las de los Directos de La Voz.
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