Raúl ha salido al escenario de La Voz con la confianza de quien sabe que ha llegado muy lejos. Y es que desde aquella ‘Lucha de gigantes’ que interpretó durante las Audiciones a ciegas, el talent se ha dejado la piel para alcanzar su mejor versión; tal y como ha demostrado en la primera Semifinal.

Su apuesta no ha sido sencilla. Ha optado por un emotivo tema de nada menos que Zenet, robando el aliento al público y los coaches con cada nota de ‘Soñar contigo’. Una actuación de primerísimo nivel que ha puesto que ha desbordado emoción y ha dejado temblando a la mismísima Lola Índigo.

El de Castellón ha llegado con fuerza a la gala y, bien sea por la canción escogida o por su gran sensibilidad, ha sabido cumplir con unas expectativas tan elevadas como lo son las de los Directos de La Voz.