Lola Índigo ha llegado a los primeros Directos de La Voz 2026 con cinco voces en su equipo. Kika Cardoso, Irene, Borja, Raúl y Estrella Marina han brillado sobre el escenario, poniendo muy complicada la decisión tanto a la coach como a los espectadores.

Al ser una de las coaches con más voces en esta fase del programa, la granadina contaba con el privilegio de poder elegir a dos de sus talents, además del que consiguiese su plaza gracias a los votos de la audiencia.

El público se ha decantado por Irene, mientras que Lola Índigo ha decidido seguir contando con Kika Cardoso y Estrella Marina. Una elección que ha supuesto la despedida de Borja y Raúl, que se han quedado a las puertas de la segunda Semifinal.

De esta manera, Lola Índigo afrontará la próxima gala de los Directos con tres grandes voces femeninas en su equipo: Kika, Estrella e Irene, con las que seguirá luchando por ganar La Voz 2026.

Equipo Lola Índigo - Directos (3 talents):