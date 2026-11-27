Adriana aterrizó por primera vez en el plató de La Voz sin tan siquiera ser consciente de lo que estaba pasando. Fue el primer Llego y canto de la edición, así como el primer pleno de coaches. Un éxito que ya anticipaba que esta talent pretendía llegar muy lejos en el programa.

Gala tras gala, Adriana se ha ido superando. Su evolución ha sido impresionante y el punto de partida ya resultaba increíble. Por eso, su actuación en la Semifinal era una de las más esperadas y la talent no ha decepcionado en lo más mínimo conquistando a todos los presentes y a Pablo López que ha confesado que "cada día es de una manera como tu te sientes. Te pueden apagar todas las luces pero tu eres un braille de la música".

Con la melancolía de Kany García en ‘Confieso’, Adriana ha conseguido emocionar a todas las personas que la observaban sin poder creer lo que estaban viviendo. En especial Pablo López, su más que orgulloso coach. Puro espectáculo capaz de poner los pelos de gallina a cualquiera.