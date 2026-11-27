La trayectoria de Jhon en La Voz ha estado enmarcada por la fortaleza de grandes artistas: desde sus Audiciones a ciegas con ‘Listen’ de Beyoncé hasta la batalla con ‘Die with a smile’ de Bruno Mars y Lady Gaga. Por eso, de cara a la Semifinal, las expectativas no eran precisamente bajas.

El talent del equipo de Pablo López, lejos de amedrentarse, ha subido la apuesta para sacar a flote todo su poderío vocal con ‘I have nothing’ de Whitney Houston. La banda sonora de El guardaespaldas está considerada como una de las mejores en la historia del cine y Jhon ha sabido estar a la altura de las circunstancias. "El mayor homenaje que se puede hacer a la música y a la gente que la llevo tan lejos", ha dicho Pablo tras la actuación.

La actuación ha estado marcada por una magia especial, envolviendo el plató en un aura única en la que nadie se atrevía ni tan siquiera a murmurar. Merecía la pena disfrutarla con los cinco sentidos y así ha sido. ¡La primera Semifinal de La Voz 2026 está siendo inolvidable!