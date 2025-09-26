Xexu no cumple su sueño de entrar en La Voz: “Gracias por la valentía”

La noche de Audiciones a ciegas en La Voz continuó con la actuación de Xexu, un joven artista sevillano que subió al escenario con energía y mucha ilusión. Para su debut eligió un tema lleno de sentimiento: ‘Pinceles’ de Javi Medina y Camilo al que le dio su toque personal.

Xexu lleva tiempo luchando por hacerse un hueco en el mundo de la música, y aunque puso el corazón en cada nota, esta vez no logró que los coaches pulsaran el botón.

Malú reconoció que la actuación le había llegado desde los primeros acordes: “Me da mucha pena”, confesó, recordando que incluso dio un pequeño bote de emoción al escuchar el inicio de la canción.

Por su parte, Pablo López destacó el valor del artista por presentarse en el formato: “Gracias por la valentía de hacerlo de esta manera”. Aunque no siempre es el momento, llegar a las Audiciones a ciegas ya es un logro importante para cualquier artista.

Aunque Xexu no consiguió entrar en esta edición, su paso por el escenario de La Voz fue un ejemplo de entrega, pasión y valentía, demostrando que su lucha por la música sigue más viva que nunca.