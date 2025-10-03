Esta talent se come el escenario de La Voz con ‘Beautiful things’ y conquista a Mika

La tercera gala de Audiciones a ciegas comenzó con mucha fuerza gracias a Catalina, la primera talent en subirse al escenario. La artista, que ha trabajado como cantante de Disney, eligió interpretar uno de los grandes éxitos del último año: ‘Beautiful Things’ de Benson Boone.

Con una puesta en escena llena de energía y seguridad, Catalina se ganó al público y a los coaches desde los primeros compases, aunque fue al llegar el estribillo cuando Mika decidió pulsar el botón. El coach internacional no dudó en mostrar su entusiasmo al ver que sus compañeros no se giraron: “Gracias, bienvenida a mi equipo”, celebró al terminar la actuación.

Catalina, emocionada, respondió con la misma ilusión: “Estoy aquí para exprimir todo lo que pueda de ti y aprender de todos vosotros”.

De esta manera, Catalina se convierte en un nuevo fichaje para el equipo de Mika. ¡Así ha sido su actuación!