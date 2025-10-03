La actuación de este talent silencia el plató de La Voz con el flamenco más puro

La tercera gala de Audiciones a ciegas vivió uno de sus momentos más emocionantes con la llegada de Luis, un talent que viene de una familia de artistas y que ha recorrido el mundo con el flamenco. A lo largo de su carrera, ha compartido escenario con figuras de la talla de Farruquito, Remedios Amaya o Jesús Carmona.

Para su audición, Luis eligió el tema ‘No me conviene’ de Rafael Farina. Desde que sonó el primer acorde, la expectación de los coaches era máxima. De hecho, Sebastián Yatra estuvo a punto de pulsar el botón incluso antes de escuchar su voz.

Cuando Luis comenzó a cantar, Malú no tardó en darse la vuelta, visiblemente emocionada: “Puro flamenco”, comentaba Pablo López a Yatra y Mika, reconociendo la grandeza de la actuación. El colombiano finalmente pulsó, y tras él lo hicieron Pablo y Mika. Al terminar, todos los coaches se levantaron para ovacionarle.

“Tenía que verte y disfrutarte. Fuera de todo eso se ha hecho silencio aquí”, confesó Pablo López, que dejó claro que no iba a pelear demasiado por él.

“Me estaban dando taquicardias”, dijo Malú, asegurando que sería un lujo tenerle en su equipo.

Aunque Yatra y Mika también se presentaron con ilusión, sabían que tenían pocas opciones. Finalmente, Luis decidió unirse al equipo de Malú, en uno de los grandes momentazos de la noche.