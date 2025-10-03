Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Audiciones

“No sé si estoy preparado para cantar”: un talent duda hasta el último momento si hacer su Audición en La Voz

Los nervios estuvieron a un paso de traicionar a Antony Vallejo, el último protagonista del Llego y canto, que no sabía si cantar en el escenario.

Antony Vallejo, La Voz

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

Antony Vallejo es nuestro siguiente protagonista del Llego y canto. El talent llegó a los estudios del programa sin sospechar nada, engañado por su novia, para vivir en primera persona la experiencia del Llego y canto.

Cuando Eva González le destapó los ojos y descubrió que estaba en el plató de La Voz, la reacción fue inmediata: “Necesito un minuto”, dijo visiblemente nervioso. El talent confesó que no sabía si estaba preparado para cantar: “No sé si estoy preparado para cantar… estoy nerviosísimo y necesito respirar”.

Mientras tanto, la incertidumbre de los coaches era total. Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra no sabían lo que estaba ocurriendo ni quién era el misterioso joven que acababa de entrar al escenario.

Finalmente, tras unos segundos de tensión máxima, Antony Vallejo tomó la decisión de enfrentarse al reto y salir a cantar en el escenario de La Voz. Un momentazo lleno de emoción que mantuvo a todos en vilo hasta el último segundo.

Xexu, talent de La Voz

Xexu no cumple su sueño de entrar en La Voz: “Gracias por la valentía”

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Antony Vallejo, La Voz

“No sé si estoy preparado para cantar”: un talent duda hasta el último momento si hacer su Audición en La Voz

Luis, Talent de La Voz

La actuación de este talent silencia el plató de La Voz con el flamenco más puro

Mika y Catalina en La Voz

“Nadie ha podido cantar esta canción”: Mika canta por primera vez ‘Relax’ en La Voz

Catalina talent de La Voz
Actuación | Audiciones

Esta talent se come el escenario de La Voz con ‘Beautiful things’ y conquista a Mika

¿Arriesgará? Rosa, ante su último segundo en El Rosco con 22 aciertos: “Me da miedo fallar”
El Rosco | 3 de octubre

¿Arriesgará? Rosa, ante su último segundo en El Rosco con 22 aciertos: “Me da miedo fallar”

Elogios a Manu por su nuevo poema para despedir a los invitados en Pasapalabra: “Eres un virtuoso”
Mejores momentos | 3 de octubre

Elogios a Manu por su nuevo poema para despedir a los invitados en Pasapalabra: “Eres un virtuoso”

El concursante ha provocado la sonrisa y el aplauso de Fernando Gil, Marta Torné, Ana Ruiz y Daniel Diges con los versos que les ha dedicado.

El sublime momento de Daniel Diges como ‘El fantasma de la ópera’ en Pasapalabra
Mejores momentos | 3 de octubre

El sublime momento de Daniel Diges como ‘El fantasma de la ópera’ en Pasapalabra

El actor, que encarna al personaje en el musical que ha recalado en Barcelona, ha hecho una exhibición de lo bien que le queda el papel, dejando a todos impresionados.

El deseo de Daniel Diges que ve cumplido antes de despedirse de Pasapalabra: “Ya de sobrao”

El deseo de Daniel Diges que ve cumplido antes de despedirse de Pasapalabra: “Ya de sobrao”

Tomás

Tomás, pluriempleado por necesidad a los 60 años: "Lo hago para poder sobrevivir"

Beatriz

Tío abuelo de Beatriz Guijarro, cuyo cuerpo ha aparecido calcinado en Oliva: "Hay cosas muy raras"

Publicidad