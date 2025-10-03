“No sé si estoy preparado para cantar”: un talent duda hasta el último momento si hacer su Audición en La Voz

Antony Vallejo es nuestro siguiente protagonista del Llego y canto. El talent llegó a los estudios del programa sin sospechar nada, engañado por su novia, para vivir en primera persona la experiencia del Llego y canto.

Cuando Eva González le destapó los ojos y descubrió que estaba en el plató de La Voz, la reacción fue inmediata: “Necesito un minuto”, dijo visiblemente nervioso. El talent confesó que no sabía si estaba preparado para cantar: “No sé si estoy preparado para cantar… estoy nerviosísimo y necesito respirar”.

Mientras tanto, la incertidumbre de los coaches era total. Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra no sabían lo que estaba ocurriendo ni quién era el misterioso joven que acababa de entrar al escenario.

Finalmente, tras unos segundos de tensión máxima, Antony Vallejo tomó la decisión de enfrentarse al reto y salir a cantar en el escenario de La Voz. Un momentazo lleno de emoción que mantuvo a todos en vilo hasta el último segundo.