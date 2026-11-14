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Lola Índigo alucina con Kika y Charlotte en La Voz: “Bendito problema este nivelazo”

Kika y Charlotte han demostrado su enorme potencial vocal en la Batalla de Ganadores. Lola Índigo ha destacado el nivel de ambas, pero se ha quedado con Charlotte.

Lola Índigo alucina con Kika y Charlotte en La Voz: “Bendito problema este nivelazo”

Lola Índigo alucina con Kika y Charlotte en La Voz: “Bendito problema este nivelazo”

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Celia Gil
Celia Gil
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Dos de las voces más potentes del equipo de Lola Índigo han protagonizado el primer enfrentamiento de la coach en la Batalla de Ganadores. Kika Cardoso y Charlotte han defendido sus canciones individuales, dejando dos actuaciones de gran nivel.

Kika Cardoso despliega toda su potencia con ‘When You Believe’

Kika ha elegido ‘When You Believe’, la conocida balada de Whitney Houston y Mariah Carey, para demostrar todo su potencial. Una interpretación con la que ha conseguido convencer a Pablo López, que ha apostado por ella.

Charlotte se luce con ‘If I Ain't Got You’ de Alicia Keys

Charlotte ha interpretado ‘If I Ain't Got You’, de Alicia Keys, una canción con la que ha demostrado su personalidad y capacidad vocal. Su actuación ha conquistado a Melendi y Mika, que han coincidido en elegirla.

“Bendito problema este nivelazo y lo que acabáis de hacer las dos”, ha asegurado Lola Índigo, impresionada por sus dos artistas.

Finalmente, la coach ha decidido apostar por Charlotte para continuar en su equipo, convirtiéndose en la ganadora de esta Batalla y dando un paso más hacia los Directos de La Voz.

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