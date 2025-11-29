Pedro deslumbra en La Voz con su poderosa interpretación de ‘Biblical’

Pedro, del equipo de Mika, ha regresado al escenario de La Voz con la determinación y la fuerza vocal que lo llevaron a conseguir el pase directo durante los Asaltos.

En la primera semifinal, el artista apostó por ‘Biblical’, de Calum Scott, un tema exigente que puso a prueba su potencia y su capacidad interpretativa. Yatra ha destacado la conexión del cantante con la canción y con quien le escucha cantar. Mika le ha confirmado la misma sensación al coach, pero ha confesado que "durante los ensayos no".

Desde los primeros compases, Pedro logró llenar el plató con una energía arrolladora. Su voz firme, su presencia escénica y su forma de llevar la canción a su terreno hicieron que su actuación se convirtiera en uno de los momentos más intensos de la noche.

La elección del tema permitió que mostrara todo su registro y su evolución desde que entró en el equipo de Mika. ¡Nos encanta!