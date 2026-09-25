Aura canta por primera vez en público este tema de Extremoduro en La Voz

Aura ha llegado a las Audiciones a ciegas con ‘Yo me quedo contigo’, de Extremoduro. La talent lo ha dado todo sobre el escenario para intentar conseguir que alguno de los coaches pulsara el botón, pero esta vez no ha habido suerte.

Lo que ninguno de ellos sabía es que esta era la primera vez que Aura cantaba en público. Una experiencia completamente nueva en la que los nervios han terminado jugando un papel importante. “Creo que los nervios... se te encontraba un poco el aire”, le ha explicado Melendi tras escucharla.

El asturiano ha reconocido que ha estado a punto de pulsar el botón. “Me da mucha pena, he estado muy cerca”, ha asegurado.

Aura parecía despedirse de La Voz sin haber conseguido ningún giro, pero lo que no imaginaba es que Melendi todavía tenía una última decisión que tomar capaz de cambiar por completo su destino en el programa.