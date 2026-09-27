Brian en 1 minuto: Conoce al sustituto de Laura Moure en La ruleta de la suerte

Brian ya está sustituyendo a Laura Moure en La ruleta de la suerte y, en una entrevista fugaz, el nuevo colaborador del programa ha querido responder a todo un aluvión de preguntas.

Y es que 1 minuto da para mucho. ¿Cuál es su artista favorito? ¿Su mayor virtud? ¿Cómo empezó su devoción por La ruleta? ¡Contesta todas estas cuestiones y muchas más!

Todo el mundo conoce al Brian que llegó como concursante y probó a destapar las letras de la pantalla junto a Laura. Ese era su sueño y lo cumplió. Sin embargo, la cosa no quedó ahí y ahora está cubriendo la baja de maternidad de la copresentadora.

Así que, si quieres conocerlo más en profundidad, no te pierdas la entrevista del vídeo de arriba. ¡Bienvenido, Brian!