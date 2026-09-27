ENTREVISTA
Brian en 1 minuto: Conoce al sustituto de Laura Moure en La ruleta de la suerte
El sustituto de Laura Moure, Brian Pérez, ya está destapando letras en La ruleta de la suerte. Pero, ¿quién es Brian exactamente? ¡Él mismo nos responde en tan solo 1 minuto!
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Brian ya está sustituyendo a Laura Moure en La ruleta de la suerte y, en una entrevista fugaz, el nuevo colaborador del programa ha querido responder a todo un aluvión de preguntas.
Y es que 1 minuto da para mucho. ¿Cuál es su artista favorito? ¿Su mayor virtud? ¿Cómo empezó su devoción por La ruleta? ¡Contesta todas estas cuestiones y muchas más!
Todo el mundo conoce al Brian que llegó como concursante y probó a destapar las letras de la pantalla junto a Laura. Ese era su sueño y lo cumplió. Sin embargo, la cosa no quedó ahí y ahora está cubriendo la baja de maternidad de la copresentadora.
Así que, si quieres conocerlo más en profundidad, no te pierdas la entrevista del vídeo de arriba. ¡Bienvenido, Brian!
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