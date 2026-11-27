La magia de El Rey León ha llegado al escenario de La Voz de la mano de los dieciséis semifinalistas de esta edición, que han unido sus voces para regalarnos una actuación musical muy especial.

Los talents de los equipos de Lola Índigo, Melendi, Mika y Pablo López han dejado a un lado la competición para compartir escenario y rendir homenaje a El musical El Rey León de Stage Entertainment España, uno de los espectáculos musicales más emblemáticos.

Una actuación llena de música y emoción que demuestra el enorme talento de los dieciséis semifinalistas. ¡Revive este momento tan especial de El Rey León en La Voz!