“Va a ganar Eurovisión”: Yatra y Mika pronostican el futuro de este talent de La Voz

Oihan se puso muy nervioso durante su actuación en las Audiciones a ciegas de La Voz y se olvidó de la letra de su canción, pero eso no impidió que tanto Sebastián Yatra como Mika girasen su silla para apostar por él.

El coach que se ha estrenado este año en el programa quiso compartir con el talent unos consejos para mejorar en el futuro y aunque para algunos fueron palabras un tanto duras, Oihan las recogió con positivismo.

Después de que Oihan decidiese irse al equipo de Sebastián Yatra, el coach quiso agradecerle a Mika sus palabras, ya que cree que le pueden venir muy bien a su talent para crecer en el concurso.

“¿Sabes lo bien que va a cantar en dos años? Él va a ganar Eurovisión”, aseguraba Sebastián Yatra refiriéndose al talento de Oihan. ¡Revive esto momento entre los coaches dándole play al vídeo de arriba!