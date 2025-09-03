La mala racha de Julia al caer tres veces en el 'se lo doy': “Estoy muy generosa”

Julia no ha tenido mucha suerte con las tiradas en el primer panel de La ruleta de la suerte. Ha empezado bien al acumular 350 euros en cuestión de segundos, pero su alegría se ha esfumado en una tirada tras caerse en el 'se lo doy' y dárselo todo a Guille.

Cuando parecía que iba a remontar con 150 euros en su marcador, otra vez se ha caído en el mismo gajo cruel. “Tienes la tirada súper cogida a la mitad, hay que ponerle más fuerza”, le ha aconsejado Jorge Fernández. Mientras tanto, Álvaro y Guille la agradecían por los regalos.

¿Logrará salir de la mala racha? ¡Dále al play y descúbrelo!