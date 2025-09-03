La joyería que vende el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez: cuesta un 99,5% menos

Recientemente, el jugador de fútbol Cristiano Ronaldo, y la modelo Georgina Rodríguez, han anunciado su enlace matrimonial. Lo más llamativo de esta pedida de mano ha sido la joya que lucía la española. Un anillo de diamante ovalado de 35-45 quilates, de siete gramos de peso, más de dos centímetros de largo y 1,5 centímetros de ancho. El precio estimado es de más de seis millones de euros.

Nuestro compañero Nando Escribano, nos ha traído las características de este anillo que alcanza casi a ser un 'D-Flawless', "un diamante que combina las dos cualidades más altas de la clasificación de diamante": el color D "casi imperceptible, incoloro y la claridad flowless".

En 'Más Espejo' han querido comparar cuántas cestas de la compra podríamos hacer con el valor de la joya de Georgina, que supera los 6.000.000 de euros. Si tuviéramos esta cantidad "podría comprarme la comida y los productos de limpieza" durante 2.500 años, apunta Escribano.

La répilica del anillo

En Marbella hemos contactado con Amparo, que se encuentra en una joyería que tiene la réplica del anillo de compromiso de la modelo española. La diferencia de precio es abismal, cuesta un 99,5% menos que el original, es decir, unos 30.000 euros. El artífice del anillo es Manuel Espinosa.

Amparo cuenta que mucha gente ya se ha pasado por allí para conseguir esta copia hecha en laboratorio. Ella se ha probado el anillo y afirma sentirse "muy muy Gio". Además, le ha comentado el joyero que mechas personas acuden para hacerse réplicas de sus joyas originales para prevenir los robos, ya que si no es con una máquina, a simple vista no se puede apreciar que es falso.

