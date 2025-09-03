La opinión de las nuevas generaciones sobre la política 'embarrada': ¿Cómo evitar los insultos?

Gonzalo de Grado, Graduado en Relaciones Internacionales y Economía, de tendencia progresista y Hugo Pérez, Estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, conservador han visitado el plató de Espejo Público para dar a conocer su opinión sobre el insulto entre políticos, algo cada vez más instaurado en los discursos políticos.

Hugo Pérez considera que "tenemos políticos buscando continuamente el titular" y reafirmaba sus palabras y después de que Susanna les pusiera el vídeo en el que Pedro Sánchez se considera víctima en su última entrevista con Pepa Bueno por, entre otras cosas, el `me gusta la fruta` de Ayuso.

¿Actúan igual todas las formaciones políticas?

Gonzalo de Grado piensa que no, que la violencia es asimétrica entre la derecha y la izquierda ya que a la primera se le da mejor 'esparcir bulos y descalificarse'.

Sin embargo, Gonzalo piensa que el Presidente del Gobierno tampoco tiene derecho a quejarse "teniendo a los Ministros que tiene" pero que la derecha extiende los bulos con más odio que la izquierda.

Respecto a las últimas críticas del PP sobre si a Sánchez "le sobra la democracia", Gonzalo opina que a pesar de que la ciudadanía puede tener razones para tenerlo "entre ceja y ceja" como por la forma de gestionar la política exterior o la falta de transparencia, le parece excesivo indicar que a todo su Gobierno le sobra democracia.

A pesar de que el debate se centró en el victimismo que manifestó el Presidente del Gobierno, Susanna apuntaba a que, quizás, las redes sociales, propician al odio, a los insultos y a la deshumanización de más políticos y presidentes, a lo que Hugo aportaba una reflexión: "Los ciudadanos debemos aplaudir el contenido, en cuanto a la claridad en la exposición".

Finalmente, el debate entre Gonzalo, de carácter progresista, y Hugo, más conservador, llegaba a un punto común: El odio y la desinformación está presente a ambos lados de la política, aunque la derecha es más cizañera.

