Lucía se estrenó en La Voz con un tema de Pablo López, vaticinando así qué coach iba a ser el responsable de hacerla evolucionar como artista. Una evolución que le ha permitido llegar a nada menos que la primera Semifinal y así regalar a los allí presentes una actuación imborrable.

Los nervios del directo pueden jugar una mala pasada a cualquiera. Sin embargo, Lucía ya tiene la suficiente experiencia sobre el escenario de La Voz como para convertir cualquier tema en un verdadero espectáculo. En este caso, una canción de Pastora Soler que ha interpretado con toda la sensibilidad y poder que requería.

‘La tormenta’ ha sonado como un trueno en el escenario y tanto el público como los coaches han hecho visible su emoción. El reto no era sencillo; no obstante, esta talent ha sabido mejorar con cada velada y, ya en la recta final del programa, las cosas no podían ser diferentes.