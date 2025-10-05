AÑOS DE DESENCUENTROS
El abrazo entre Cayetano Martínez de Irujo y su hermano, el duque de Alba, con el que han sellado la paz
La boda entre Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan ha reunido al jinete con su hermano Carlos, el duque de Alba, y tras meses de polémicas se les vio abrazándose. Un gesto que parece confirmar su reconciliación.
La relación entre los hijos de la duquesa de Alba ha sufrido muchas idas y venidas y un enfrentamiento que se ha prolongado durante años. Fue con el 2025 recién estrenado cuando se conoció la reconciliación entre Cayetano y Eugenia Martínez de Irujo.
Una paz muy celebrada por los dos hermanos, pero no tanto por Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, el actual duque de Alba, que en su momento protagonizó un tremendo enfado al ser preguntado por este acercamiento.
Y es que, lo largo de los años, la relación entre Cayetano y su hermano mayorha pasado por altibajos y en los últimos meses esa tensión familiar pareció aumentar.
A pesar de ello, el duque de Alba confirmó su asistencia a la boda de Cayetano con Bárbara Mirjan y no faltó a su palabra.
Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo posó ante los medios junto a su hijo Fernando Fitz-James Stuart y Solís y Sofía Palazuelo antes de entrar a la iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla, lugar donde están las cenizas de Cayetana de Alba.
En la entrada fueron recibidos por Cayetano, que se fundió en un abrazo con su hermano, dejando atrás los desencuentros.
Un gesto de cariño entre ambos que parece sellar la paz y abrir una nueva etapa en su relación.
