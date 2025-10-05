El abrazo entre Cayetano Martínez de Irujo y su hermano, el duque de Alba, con el que han sellado la paz

La relación entre los hijos de la duquesa de Alba ha sufrido muchas idas y venidas y un enfrentamiento que se ha prolongado durante años. Fue con el 2025 recién estrenado cuando se conoció la reconciliación entre Cayetano y Eugenia Martínez de Irujo.

Una paz muy celebrada por los dos hermanos, pero no tanto por Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, el actual duque de Alba, que en su momento protagonizó un tremendo enfado al ser preguntado por este acercamiento.

Y es que, lo largo de los años, la relación entre Cayetano y su hermano mayorha pasado por altibajos y en los últimos meses esa tensión familiar pareció aumentar.

Cayetano Martínez de Irujo y Carlos Fitz-James Stuart, el duque de Alba | Gtres

A pesar de ello, el duque de Alba confirmó su asistencia a la boda de Cayetano con Bárbara Mirjan y no faltó a su palabra.

Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo posó ante los medios junto a su hijo Fernando Fitz-James Stuart y Solís y Sofía Palazuelo antes de entrar a la iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla, lugar donde están las cenizas de Cayetana de Alba.

Fernando Fitz-James Stuart, Sofía Palazuelo el duque de Alba | Gtres

En la entrada fueron recibidos por Cayetano, que se fundió en un abrazo con su hermano, dejando atrás los desencuentros.

El abrazo entre Cayetano Martínez de Irujo y su hermano, el duque de Alba | Europa Press

Un gesto de cariño entre ambos que parece sellar la paz y abrir una nueva etapa en su relación.